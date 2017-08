Nuovi pozzi e autobotti contro la siccità: un piano di interventi in 21 comuni del Parmense

Nuovi pozzi, riattivazione di quelli in secca e, per quelli esistenti, interventi per recuperare l’acqua più in profondità. Installazione di sistemi per rendere potabile la risorsa idrica prelevata; ricerca di sorgenti alternative, opere per ridurre le perdite della rete e prosecuzione dell’assistenza alla popolazione con rifornimenti mediante autobotti.

Questo il pacchetto di misure da 8 milioni e 650mila euro previsto dal Piano dalla Regione Emilia-Romagna per affrontare l’emergenza siccità nelle province di Piacenza e Parma, per le quali il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale.



Si tratta di 43 interventi in 21 comuni in provincia di Parma per 3,42 milioni di euro e altri 44 interventi in 27 comuni in provincia di Piacenza per 5,14 milioni.

Un comunicato della Regione spiega che "le azioni più urgenti sono già in corso; altre saranno attivate nei prossimi giorni. Oggi, intanto, il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha approvato in via definitiva gli interventi e decise le deroghe alle norme per una rapida attuazione".

Da Berceto a Tizzano, tutti gli interventi previsti in provincia di Parma



Continuerà inoltre la fornitura dell’acqua con autobotti per garantire le necessità idropotabili in 40 comuni. Nel Parmense sono 19 comuni: Bore, Borgotaro, Calestano, Corniglio, Felino, Fornovo, Langhirano, Monchio, Neviano, Noceto, Palanzano, Pellegrino, Sala Baganza, Solignano, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Valmozzola e Varsi.

Nel Piacentino sono 21: Bettola, Bobbio, Borgonovo V. Tidone, Castel San Giovanni, Cerignale, Coli, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pianello, Piozzano, Ponte dell'Olio, Travo, Vernasca, Vigolzone, Ziano e Zerba.

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvederà all’acquisto di impianto mobile di potabilizzazione da 10 litri al secondo (300 mila euro) e di cisterne per il rifornimento degli acquedotti rurali e frazionali (160 mila).

Tutti gli interventi in provincia di Piacenza