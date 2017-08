"Basta migranti. Non possiamo dare un'accoglienza dignitosa. I nostri cittadini non li vogliono". Gli amministratori della Lega Nord - dal sindaco di Fontevivo a quello di Busseto, da quello di Traversetolo a quello di Varano, insieme alla capogruppo del Carroccio a Parma, Cavandoli - lanciano un appello ai colleghi di altri partiti per fermare l'arrivo di altri migranti. "La gran parte non scappa da nessuna guerra. Per noi vengono prima i nostri cittadini" dice Fabio Rainieri, vice presidente dell'assemblea regionale.