Brutta avventura per un agricoltore al lavoro a Corchia, nel Bercetese. Intorno alle 13 il suo trattore è finito pericolosamente in bilico su un pendio e l'uomo è stato sbalzato a terra. La fortuna ha voluto che il mezzo non si ribaltasse, schiacciandolo. Nella caduta ha comunque riportato ferite di media gravità ed è stato necessario il trasporto in elisoccorso al Maggiore di Parma.