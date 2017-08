Auto fuori strada a Ranzano: un ferito

Incidente poco prima delle 14.30 lungo la provinciale Massese, e in particolare sulla variante di Ranzano. Per cause ancora in via d'accertamento un'auto è finita fuori strada. Lievi ferite per il conducente: l'elicottero del 118 è rientrato alla base al Maggiore e il ferito è stato trasportato a Parma in ambulanza per accertamenti.