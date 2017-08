Ecco il nuovo sentiero voluto dagli alpini

Un «Sentiero degli alpini», realizzato a tempo di record nel territorio di Borgotaro dalle squadre dell’unità ProCiv Ana-Parma. Si è trattato dell'esercitazione più impegnativa, condotta interamente in autonomia negli ultimi dieci anni.

Con l’operazione «Monte Cavanna», uno dei tratti superstiti della viabilità storica tra antico territorio piacentino e Lunigiana sulla via diretta da Caffaraccia a Borgotaro, dove si sovrappone la «Via dei monasteri longobardi» o «Via Romea dei piacentini» con la «Via degli abati», completamente chiuso da frane e dal bosco su un percorso di 700 metri tra quota 475 metri e quota 575 metri, in cinque ore si è trasformato nel «Sentiero degli alpini», bretella che consente al percorso numero 834 della rete escursionistica regionale di evitare quasi due chilometri su strada parte asfaltata e parte bianca.

Il «Sentiero degli alpini» è stato donato dalla protezione civile degli alpini di Parma alle comunità della Valtaro. È accaduto in occasione del 66° raduno provinciale della sezione Ana di Parma, durante la quale si è tenuta anche un'esercitazione dell’unità sezionale di Parma della protezione civile degli Alpini.

«Le esercitazioni periodiche servono per verificare le disponibilità dell’organico e testare capacità ed efficienza dei volontari e dei dispositivi di sicurezza individuali, dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi a disposizione, per una migliore preparazione in occasione delle emergenze nelle quali gli stessi volontari sono chiamati a operare – spiega il coordinatore dell’unità ProCiv Ana-Parma Enrico Adorni –. Generalmente queste attività sono svolte annualmente a livello interregionale di 2° raggruppamento alpino, alternando interventi in Lombardia e in Emilia Romagna».

Negli ultimi anni l’unità di protezione civile degli alpini parmensi è stata attiva con il 2° raggruppamento nella bassa modenese, dove, con l’esercitazione 2014, è intervenuta nelle aree colpite all’inizio di quell’anno dall’alluvione mentre, più recentemente, nel 2016 gli interventi hanno riguardato la Val Camonica nel circondario di Darfo Boario Terme.

L’embrione dell’unità ProCiv Ana-Parma è nato grazie agli alpini di Medesano alla fine degli anni ‘80, e oggi gli alpini parmensi contano oltre 180 volontari divisi su quindici squadre operative, la più giovane delle quali è rappresentata da Valmozzola, la seconda, dopo quella di Borgotaro, in Valtaro-Valceno e uniche due dell’Ana all’interno della zona montana dell’Appennino parmense.

«Nelle emergenze – spiega il caposquadra alpino di Valmozzola Andrea Conti – sono le strutture di protezione civile dello Stato, principalmente i vigili del fuoco, a occuparsi degli interventi nelle zone esposte al rischio maggiore. I volontari si occupano, invece, di altri rilevanti aspetti dell’emergenza, legati prevalentemente all’assistenza alla popolazione, dall’allestimento delle strutture di accoglienza alla loro successiva gestione, in una posizione di continuo e delicato confronto sia con i cittadini, sia con le istituzioni».

L’unità ProCiv Ana-Parma inizia ufficialmente la sua attività nel 1991 in seno al 2° raggruppamento alpino Lombardia-Emilia, mentre nel 2002, insieme alle altre unità sezionali presenti nella regione Emilia Romagna, concorre alla creazione del Coordinamento Ana-Rer, che consente agli alpini emiliani l’operatività con una propria colonna mobile anche quando non sono direttamente coinvolte le strutture Ana di livello nazionale, come accaduto nel 2016 in occasione dell’emergenza sisma del Centro Italia.

«Per ora questa è stata l’ultima emergenza nazionale alla quale abbiamo partecipato – continua Adorni – ma gli alpini sono stati presenti con il loro contributo decisivo in tutte le emergenze che si sono susseguite dagli anni ‘90 a oggi, compresi i terremoti dell'Abruzzo nel 2009 e in pianura Padana nel 2012». In tutti i casi, le esercitazioni vogliono avere come esito quello di lasciare un segno tangibile da parte degli alpini alle comunità.