Guasti alle tubature: rubinetti a secco a Berceto e Fontevivo

A causa di un guasto a una tubatura a metà poemriggio è stata tolta l'acqua nel comune di Fontevivo. Escluse dal provvedimento la parte centrale del capoluogo e parte di Bianconese.

Come comunica il sindaco Fiazza, "la ditta sta già lavorando e la Polizia Locale è in servizio. Probabilmente i lavori proseguiranno per tutta la notte."

E un guasto ha fatto rimanere a secco anche i rubinetti di Berceto. "Alle 18.53 sono stato avvisato che il pozzo del Seminario, che in emergenza ci garantiva un buon apporto d’acqua, non è utilizzabile perché s’è rotto completamente un tubo. Si cercherà, in tutti i modi, di ripararlo domani 16 agosto", scrive il sindaco Luigi Lucchi.

"Il pozzo San Moderanno funziona solo poche ore al giorno - continua Lucchi -. La siccità si fa sentire e tutte le sorgenti sono calate, come è consuetudine, ulteriormente, in questi giorni e il pozzo San Modernno trova acqua 3 ore al giorno e non 10 ore come lo scorso anno. Ci sono anche molte più persone del 2016". E poi va all'attacco: "Chi innaffia è un criminale. I Carabinieri sono avvisati e faranno, per tutta la notte, controlli.

Come Sindaco, ai trasgressori non darò multe ma farò piombare, per giorni, il contatore dell’acqua, così comprenderanno i disagi che si vivono quando non c’è acqua".