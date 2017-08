Nuova allerta caldo in Emilia Romagna. L'allerta - di colore giallo, il primo e più moderato livello di criticità - è lanciata dalla Regione e dall'Arpae per la giornata di giovedì. L'aumento delle temperature, che porteranno disagio bioclimatico nelle zone di pianura ed in particolare nelle aree urbane, si estenderà anche alla giornata di venerdì.