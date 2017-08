Lucchi: "Tolleranza zero per i ladri d'acqua"

"Qui Berceto. Partono i controlli. Uomo avvisato mezzo salvato". E' così che il sindaco Luigi Lucchi annuncia tolleranza zero verso coloro che definisce "ladri d'acqua".

"Non mi piacciono i dirigenti comunali sceriffo e neppure la punizione rispetto ai “premi”

Un riformista crede nelle persone.

Senza il coinvolgimento delle persone i risultati sono effimeri.

Come Sindaco, però, ho il dovere di non lasciare nulla d’intentato per tutelare la comunità

Come tutti sanno, o dovrebbero sapere, i costi del servizio dell’acqua e dei rifiuti è pagato in bolletta, interamente, dai cittadini. E’ bene sapere che chi non paga l’acqua, chi non paga i rifiuti, danneggia la collettività, danneggia il proprio vicino, il proprio amico che invece paga.

Per la lotta all’evasione di IMU, ACQUA, TASSA RIFIUTI, come Sindaco e Amministrazione facciamo lavorare tre giorni la settimana, presso l’ufficio tributi, l’unico vigile". E poi invita a "autodenunciarsi, il giovedì e sabato, presso l’ufficio preposto: e sistemeremo il tutto senza multe e denunce.

Da venerdì 1 settembre, infattti, inizieranno i controlli e chi sarà scoperto oltre la multa ha una denuncia penale per furto"