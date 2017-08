Talignano invasa da cinghialie nutrie: la protesta dei residenti

I residenti delle frazioni di Talignano e di Potescodogna chiedono maggiore attenzione da parte del Comune di Collecchio in merito alla manutenzione di alcuni tratti di strada come strada Talignano nell’omonima frazione e via Giarola e via Rio Scodogna a Pontescodogna.

Spiega una signora: «La situazione di strada Talignano, dell’incrocio su via Spezia e fino al confine con il Comune di Sala Baganza, è davvero molto compromessa». La donna lamenta la presenza di buche e il fatto che la segnaletica orizzontale e verticale non sono più visibili. La consigliera comunale del gruppo di minoranza «Liberi e uniti per Collecchio», Patrizia Caselli, aveva fatto presente la situazione di degrado anche in consiglio comunale.

«E’ necessario che il Comune intervenga – dice Patrizia Caselli – e che inserisca la manutenzione straordinaria di strada Talignano nel calendario degli interventi da attuare». Altri residenti della frazione lamentano la presenza eccessiva di cinghiali, caprioli e nutrie. «Di sera – spiega un residente della zona – è veramente molto pericoloso muoversi lungo questa strada: nei giorni scorsi ho avvistato decine di cinghiali e un mio conoscente ha catturato circa 30 nutrie nell’arco di un anno. Ci vorrebbero dei piani di contenimento».

Sempre a Talignano i residenti lamentano la scarsa illuminazione. Anche su questo tema si era registrata la presa di posizione di Patrizia Caselli in consiglio comunale e il sindaco, Paolo Bianchi, aveva escluso la possibilità di intervenire dal momento che si tratta di una strada di campagna.

A Potescodogna i residenti lamentano il cattivo stato di manutenzione del primo tratto di strada Giarola, quello che va dall’incrocio con via Spezia al nuovo sottopasso. «Ci sono diversi avvallamenti – spiega un residente – e anche dei cedimenti lungo il ciglio che sono pericolosi per coloro che la percorrono in bici o in moto». La consigliera Caselli suggerisce di intervenire prima della festa del pomodoro. «A Giarola – spiega la Caselli – si terrà un importante convegno il 26 settembre, chi parteciperà transiterà su via Giarola per cui sarebbe auspicabile una sua sistemazione entro quella data».

Gli abitanti di Potescodogna chiedono maggiore attenzione anche per via della Posta che serve diverse abitazioni del nuovo comparto residenziale sorto da alcuni anni proprio a Pontescodogna. Altri abitanti della zona segnalano alcuni cedimenti del ciglio stradale lungo via Rio Scodogna che da via Giarola porta fino al via Campirolo.

«Il parapetto sul canale che porta l’acqua da Gaiano in Taro, lungo via Rio Scodogna – segnala un residente – è rotto e arrugginito ormai da anni e nessuno è mai intervenuto per rimetterlo a posto». E, proprio in tema di sicurezza idrogeologica, i residenti di Pontescodogna sollecitano le autorità competenti a mantenere pulito proprio il canale che scarica le acque da Gaiano verso il Taro. «Ogni anno – spiega un agricoltore della zona – si presenta il problema della crescita incontrollata della vegetazione nel canale, con problemi di corretto deflusso delle acque in caso di pioggia, per cui sarebbe necessaria una decisa azione di pulizia del canale».G.C.Z.