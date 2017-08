L'ultimo saluto a Diawara, morto in Taro

Si sono svolti a Borgotaro i funerali di Diawara Foussini, il profugo ventitreenne proveniente dalla Costa d’Avorio ed ospite nel capoluogo valtarese, morto il giorno di Ferragosto a causa di un improvviso malore dopo essersi tuffato nelle acque del Taro.

La decisione di seppellire il ragazzo nel luogo dove è avvenuta la tragedia ha prevalso sull’idea iniziale di ricondurre la salma in patria, ed è stata presa dai conoscenti, in sinergia con le autorità civili, in conformità con la volontà dei congiunti contattati attraverso il consolato. «Inoltre, secondo i dettami religiosi dell’Islam, chi muore annegato deve essere interrato nel punto del decesso – spiega Seringe Mor Dieng, il mediatore culturale del centro d’accoglienza che si è occupato dell’organizzazione delle esequie –. La famiglia, che aveva investito molto nel suo viaggio in Italia, è molto credente, come lo era Diawara».

La cerimonia funebre è stata officiata con rito musulmano davanti alla camera mortuaria dell’ospedale “Santa Maria”, dove si trovava il corpo, alla presenza del sindaco di Borgotaro Diego Rossi, del vicesindaco Matteo Daffadà e del parroco don Angelo Busi, che ha elogiato l’incontro delle due culture all’insegna dell’ecumenismo. Dopo la preghiera, rivolti verso la Mecca, la bara è stata accompagnata al cimitero locale, dove ora riposa. Tutto l’occorrente per la sepoltura è stato inviato dall’imam di Fornovo, mentre la comunità pakistana di Borgotaro, coinvolgendo i conoscenti in altri paesi, ha iniziato a raccogliere offerte da inviare alla famiglia di Foussini, raggiungendo per adesso la cifra di settecento euro.

Grande commozione fra gli amici, che si sono riuniti con alcuni borgotaresi per dare l’estremo saluto ad un amico, un riferimento, una persona buona: «Oggi è stato per tutti un giorno di tristezza, ma anche un momento che ci ha dimostrato l’affetto della comunità borgotarese, la quale secondo noi ha sempre cercato di farci sentire a casa – confessa Dieng –: è stata prova di grande umanità. Tutti noi, che veniamo da posti diversi dell’Africa, ci siamo sentiti ancora più uniti: un ringraziamento va al comune, alla parrocchia ed alla prefettura di Parma, che hanno seguito ed aiutato in questa dolorosa vicenda».