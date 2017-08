Badanti, ecco lo sportello per le famiglie

Lo sportello Clissa ha iniziato a funzionare: arrivano i primi risultati del nuovo servizio dei Comuni del distretto di Parma gestito da Asp Ad Personam per fare incontrare persone non autosufficienti e assistenti familiari.

Lo sportello ha aperto a inizio maggio. La prima attività è stata formare una squadra di assistenti familiari. Poi diverse famiglie hanno chiesto aiuto e Clissa ha preso a svolgere la sua funzione di raccordo fra domanda e offerta, offrendo garanzie ad entrambe le parti.Durante il primo mese di attività, lo sportello ha registrato 65 assistenti familiari, spesso con un’esperienza pregressa nel lavoro di cura e assistenza agli anziani. Sono in grande maggioranza donne: solo cinque gli uomini. L'età delle cosiddette badanti è ampia, dai 25 ai 60 anni. Persone provenienti da diversi Paesi: Nigeria per prima, poi Moldavia, Ucraina, Marocco, Argentina, Perù e Russia. Il primo corso di formazione di Clissa si è concluso a fine giugno; hanno partecipato 35 assistenti familiari, che hanno seguito lezioni frontali, lezioni on line e che hanno affrontato un esame finale. Le famiglie che godranno dei loro servizi, avranno la certezza di avere a che fare con persone competetenti e informate. I corsisti hanno studiato “Relazione & Salute”, “Igiene della casa”, “Dieta e alimentazione dell’anziano”, “La demenza”, “La movimentazione”, “L’animazione” e “Il lavoro in Italia”, tutti temi utili sia nella relazione con gli anziani, sia per la costruzione di corretto rapporti di lavoro con le loro famiglie. Gli insegnanti sono stati professionisti di Asp Ad Personam e delle associazioni Aima ed Asla, incontri particolare graditi dai presenti. Per gli insegnamenti on line – di approfondimento – si è invece utilizzata la piattaforma Self e-learning messa a disposizione dalla regione Emilia-Romagna. I corsisti hanno avuto difficoltà a seguire queste lezioni a distanza, per cui i prossimi corsi saranno modificati per superare le criticità emerse.

È già stato programmato un secondo corso di formazione, che inizierà a settembre. Diversi assistenti familiari non hanno né indirizzo e-mail (indispensabile per accedere alla piattaforma), né un curriculum vitae. Sono state dunque orientate da Clissa e dalle associazioni che collaborano con essa per entrare in possesso di questi strumenti. Da alcune settimane, lo sportello ha anche iniziato ad incontrare famiglie in cerca di una badante. Ad oggi le famiglie che si sono registrate a Clissa sono 51, ciascuna con richieste diverse. Ogni situazione ha diverse esigenze di orario e competenze. Il servizio maggiormente richiesto è un'assistenza h 24, cioè con disponibilità alla convivenza con l'anziano da seguire.

Le famiglie cercano personale con requisiti a volte particolari, come la conoscenza pratica della cucina italiana, precedenti esperienze lavorative nel settore, la conoscenza della lingua italiana, non solo parlata ma anche scritta, oltre che una predisposizione alla cura. Lo sportello Clissa è aperto al pubblico a Parma in via Leonardo da Vinci, 32 al lunedì e venerdì dalle 8,30 alle 11, il mercoledì dalle 12 alle 14,30 e il giovedì dalle 14 alle 18 e a Colorno alla residenza San Mauro Abate il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15,30, per i comuni di Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile.