La nuova ondata di caldo durerà almeno una settimana

Durerà almeno una settimana la nuova ondata di caldo che si sta per abbattere sulla Penisola. Lunedì si prevede il suo picco, con punte di 38 gradi, mentre resta sempre grave la siccità. «L'alta pressione, associata a un afflusso di aria calda proveniente dal Nord Africa - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - determinerà da questo fine settimana l’annunciata ondata di caldo, la sesta di questa stagione, con temperature destinate ad aumentare fino a lunedì, giornata in cui raggiungeremo il picco del caldo intenso. Le temperature, fino a 5-6 gradi oltre le medie stagionali per la fine di agosto, raggiungeranno massime diffusamente oltre i 32-33 gradi e con punte fino ai 36-38 gradi». Anche negli ultimi giorni del mese, sottolineano i meteorologi, il caldo rimarrà intenso anche se con qualche lieve calo temporaneo al Nord e sul versante Adriatico. «Con questa sostanziale assenza di precipitazioni - concludono - la siccità rimane grave: almeno fino alla fine di agosto mese le poche piogge saranno associate solo a locali episodi di instabilità sulle Alpi».

La previsioni per il parmense, comune per comune.