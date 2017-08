Fidenza, l'Anas chiude un cavalcavia sulla tangenziale Nord

L'Anas, su segnalazione del Comune, ha deciso l'immediata chiusura di un cavalcavia sulla tangenziale Nord di Fidenza.

"I controlli effettuati dal personale tecnico di Anas - recita il comunicato stampa diffuso in serata dal Comune di Fidenza - nel tardo pomeriggio di oggi, unitamente ai Vigili del Fuoco, hanno portato alla chiusura del cavalcavia della tangenziale nord di Fidenza sulla linea ferroviaria Milano-Bologna".

"La decisione è stata assunta – spiega l’Amministrazione comunale – in seguito all’analisi della sede stradale del calvalcavia in cui sono comparsi repentinamente segni di movimenti strutturali, subito segnalati dal Comune di Fidenza ad Anas. In questo momento Polizia Stradale, Polizia Municipale e tutte le altre forze preposte stanno lavorando ad un piano alternativo per la gestione del traffico da e per Piacenza".

"Anas - conclude il comunicato - cui compete la manutenzione sul cavalcavia, unitamente ai Vigili del Fuoco dovrà determinare cosa ha portato alla movimentazione della struttura e di conseguenza predisporre un adeguato piano degli interventi. Il Comune di Fidenza garantisce la massima collaborazione in tutta questa fase logistica, supportando Anas affinché si applichi prioritariamente alla soluzione di questo problema. Al briefing tecnico fissato per domattina con gli ingegneri di Anas saranno presenti anche il Sindaco Andrea Massari e l’assessore Davide Malvisi”