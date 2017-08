I rapinatori del Tigotà avevano già colpito a Rimini: arrestato il complice

I carabinieri della stazione di Sorbolo, dopo una lunga indagine, hanno arrestato tre reggiani responsabili di cinque rapine ai danni di farmacie e negozi di Rimini. Le indagini hanno avuto origine da altri due rapine al Tigotà di Sorbolo per cui i militari della stazione locale avevano arrestato M.F., 43 anni, e D.G., 34 anni. I due, prima dei colpi al Tigotà sorbolese, insieme a Z.V., 38 anni, avevano dunque già colpito in Romagna. Per arrivare ai tre è stata fondamentale ogni prova raccolta, dalle testimonianze agli articoli di giornale, dal modus iperandi ai tabulati telefonici. In particolare, D.G., aveva messo la sua base a Rimini, città dove aveva una relazione con una donna.