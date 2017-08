Alzheimer: inaugurato il giardino terapeutico di Compiano

Un percorso guidato dove le persone affette da Alzheimer possono muoversi liberamente, senza pericoli, in vialetti pavimentati o spazi verdi, senza alcun tipo di ostacolo, dove possono stimolare le capacità residue e rallentare il declino delle capacità funzionali. E’ il Giardino Alzheimer «Don Antonio Moglia», luogo terapeutico della Casa residenza anziani Rossi Sidoli, realizzato dall’omonima Azienda pubblica di servizi alla persona con un contributo della Regione di oltre 64mila euro, il 70% del costo, in un contesto di pregio monumentale e ambientale, inaugurato a Compiano (Parma) alla presenza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, del sindaco Sabina Delnevo e di altre autorità locali. La Regione ha inoltre erogato 239mila euro, a seguito di un bando per il progetto di risparmio energetico costato un milione di euro.

«Vogliamo essere accanto a chi ha bisogno - ha sottolineato Bonaccini - mettendo a disposizione spazi e servizi all’avanguardia, che siano un aiuto vero, concreto, anche e soprattutto in termini di qualità di vita sia delle persone con difficoltà via via più gravi sia dei loro famigliari». Questa nuova struttura, ha rilevato, «si aggiunge alla rete di servizi che portiamo nei territori per raggiungere direttamente i cittadini, una rete di assistenza e di cura innovativa e qualificata, pensata per le nostre comunità». (ANSA).