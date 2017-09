Chiuso il ponte Colorno-Casalmaggiore: traffico e disagi a Sorbolo

Traffico intenso e disagi questa mattina nella Bassa est. Da ieri il ponte sul Po fra Colorno e Casalmaggiore è chiuso per motivi di sicurezza e molti dei veicoli che devono raggiungere la Lombardia (o l'Emilia, in senso opposto) usano il ponte fra Boretto e Viadana. Sul lato mantovano, la circolazione è regolata dalla polizia municipale. Forti ripercussioni sulla viabilità di Sorbolo: molti mezzi pesanti, in particolare, attraversano il ponte sull'Enza e passano per il paese.