Il giorno dopo è quello della conta dei danni. E sicuramente si conteranno a Varsi, dove una frana si è messa in moto in strada Piscina Sopra. Il nubifragio di ieri ha provocato allagamenti in città, con diversi sottopassi finiti sott'acqua, e diversi rami crollati: uno nella tarda serata in via Cremonese, un altro ha "sbarrato" il risveglio di via Edison Volta. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco.