Torna "Caseifici aperti": iniziative per tutti

Caseifici Aperti torna per la sua decima edizione. I 56 caseifici aderenti accoglieranno i visitatori sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre in tutto il territorio d’origine (Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna a sinistra del fiume Reno e Mantova a destra del fiume Po) per scoprire come nasce il Re dei formaggi, e acquistare direttamente dai produttori.

Visite guidate al caseificio e al magazzino di stagionatura, spacci aperti, eventi per bambini e degustazioni, uniti alla passione dei casari offriranno la possibilità di vivere un’esperienza unica: un viaggio alla scoperta della zona d’origine, delle sue terre ricche di storia, arte e cultura.

Partecipare a Caseifici Aperti è semplice: basta visitare il sito del Consorzio, www.parmigianoreggiano.it e accedere all’area dedicata con la lista dei caseifici aderenti (http://bit.ly/1RNfGz9) grazie alla quale è possibile informarsi sugli orari di apertura e sulle attività proposte.

Un sistema di geo-localizzazione permette di trovare la struttura più vicina o più affine alle proprie esigenze. Inoltre, nella scheda di ogni caseificio partecipante, saranno presenti alcuni consigli per soggiornare o per degustare i piatti tipici della zona al fine di rendere l’esperienza sul territorio completa e indimenticabile.

La grande novità di questa edizione è rappresentata dal concorso “Caseifici Aperti: Vivi e Vinci”. Tutti i visitatori, alla fine del tour in caseificio, riceveranno una cartolina per partecipare all’estrazione di 10 forniture di Parmigiano Reggiano DOP del caseificio visitato.

Collegandosi al sito vivievinci.parmigianoreggiano.com avranno pertanto la possibilità di vincere una provvista al mese - per tre anni - di Parmigiano Reggiano.

In concomitanza con Caseifici Aperti, nelle giornate di sabato 30, dalle 15.00 alle 19.00, e domenica 1 ottobre, dalle 10 alle 19, il Consorzio del Parmigiano Reggiano aprirà le porte a tutti coloro che vorranno visitare lo storico casellino, conoscere i caseifici presenti, degustare il Parmigiano Reggiano e fare un viaggio nel tempo grazie alla mostra degli attrezzi storici.

In entrambe le giornate, saranno organizzate attività di animazione per bambini e saranno presenti stand gastronomici con gnocco fritto, salumi e birra.

L’iniziativa “Caseifici Aperti” è nata nel 2013, un anno dopo il sisma che ha colpito l’Emilia, per ringraziare idealmente e concretamente con l’ospitalità tutti coloro che a vario titolo e impegno hanno aiutato i nostri caseifici a risollevarsi.

Sono state veramente tante le persone che, anche solo con l’acquisto di “formaggio solidale”, hanno voluto esprimere solidarietà e vicinanza al nostro mondo, facendoci così sapere quanto il Parmigiano Reggiano sia nel cuore degli italiani.

L'ELENCO DEI "CASEIFICI APERTI" SUDDIVISI PER PROVINCIA

Parma

Azienda Agricola Ciao Latte (Noceto)

Caseificio Il Battistero (Varano De Melegari)

Caseificio S. Salvatore (Colorno)

Caseificio La Madonnina (Salsomaggiore)

Latteria Sociale La Medesanese (Medesano)

Rastelli F.lli (Solignano)

Soc. Agr. Saliceto (Mulazzano Ponte)

Consorzio Produttori Latte (Parma)

Caseificio Basilicanova (Montechiarugolo)

Caseificio Sociale Palazzo (Roccabianca)

Latteria Sociale S.Ferdinando (Zibello)

Az. Agr. Caseificio Bertinelli (Medesano)

Caseificio Sociale di Ravarano E Casaselvatica (Ravarano)

Società Agricola Montecoppe (Collecchio)

Caseificio Butteri (Salsomaggiore)

Latteria Sociale Cooperativa San Pier Damiani (Parma)

Il Trionfo (San Secondo)

Caseificio Lanfredini (Salsomaggiore)

Caseificio Bassa Parmense (Sorbolo)

Latteria Soc. Santo Stefano (Parma)

Consorzio Produttori Latte (Parma)

Società Agricola Giansanti (Parma)

Latteria Soc. Di Beduzzo Inferiore (Corniglio)

Reggio Emilia

Consorzio Vacche Rosse (Reggio Emilia)

Latteria Sociale Moderna Società (Bibbiano)

Latteria La Famigliare (Castelnovo Monti)

Latteria Sociale Cooperativa La Grande (Castelnuovo di Sotto)

Caseificio Il Boiardo (Reggio Emilia)

Caseificio Il Boiardo (Scandiano)

Societa' Agr. Maramotti Lombardini (Reggio Emilia)

Caseificio Sociale Castellazzo (Campagnola Emilia)

Latteria Soc. San Girolamo (Guastalla)

Soc. Agr. Marchesini (Gattatico)

Latteria Pieve Rossa (Bagnolo In Piano)

Lateria Soc. Nuova (Bibbiano)

Colline Selvapiana E Canossa (Canossa)

Gruppo Tirelli - Fondo Possioncella (Guastalla)

Caseificio Villa Curta (Reggio Emilia)

Modena

Reggiani Roberto (Castelfranco Emilia)

Società Agricola Montorsi (Modena)

Coop Casearia Del Frignano (Pavullo Nel Frignano)

Az. Agr. Moscattini (Formigine)

Oratorio San Giorgio (Carpi)

Caseificio Savoniero E Susano (Palagano)

Caseificio Soc. San Paolo (Concordia Sul Secchia)

4 Madonne Caseificio dell'Emilia (Modena)

Latteria Di Campogalliano (Campogalliano)

San Lucio Montardone (Serramazzoni)

Società Agricola Verdeta (San Prospero)

Caseificio Sociale La Cappelletta (San Possidonio)

Mantova

Latteria Agricola Begozzo (Gonzaga)

Latteria Sociale Gonfo (Motteggiana)

Bologna

Cooperativa Zootecnica Bazzanese (Bazzano)

Caseificio Sociale Fior Di Latte (Gaggio Montano)

Caseificio Pieve Roffeno (Castel D'aiano)

Caseificio Sociale Canevaccia (Gaggio Montano)