Ennesimo schianto sulla via Mantova nel territorio di Sorbolo, dove in questi giorni il traffico è aumentato anche per la chiusura del ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore.

Per cause ancora in via d'accertamento, due auto si sono scontrate. Non si registrano feriti gravi. Grossi disagi però alla viabilità: per consentire soccorsi e rimozione dei mezzi si sono formate lunghissime code.

Così come lunghe code si registravano intorno alle 8.15 su via Emilio Lepido in direzione della città, già da località Il Moro.