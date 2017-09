Massese, a Cascinapiano quasi nulla è cambiato. A Torrechiara peggiora

Rientreranno tutti in classe domani, gli studenti parmensi, pendolari compresi. E il traffico ovunque aumenterà nelle ore "calde", così come l'esigenza di sicurezza di automobilisti e pedoni. Sulla Massese, ad esempio.

A Cascinapiano, nel punto in cui fu travolto e ucciso Filippo Ricotti, gli abitanti raccontano che poco, pochissimo è cambiato. E la prima campanella suonerà di amarezza.

Peggiorata, invece, la situazione a Torrechiara. Dopo lavori di riasfaltatura, non è stata ripristinata la segnaletica orizzontale che delineava una preziosa corsia di immissione sulla provinciale per chi arrivava dalla strada che attraversa il paese. Con il traffico in aumento, era un alleato per la sicurezza e per la fruibilità di quel percorso. E la sua assenza dicono gli automobilisti - si fa sentire.