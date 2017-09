I sindaci leghisti del Parmense presentano la loro proposta a favore di un maggiore controllo del territorio: una ordinanza che obblighi i proprietari di immobili a informare preventivamente il Comune, tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui decidano di affittare l'appartamento ad una Onlus che poi lo utilizzerà per ospitare migranti. L'ordinanza è già in vigore a Traversetolo e presto lo sarà anche a Busseto, Fontevivo e Varano.

Il consigliere regionale Fabio Rainieri annuncia invece la proposta avanzata in Regione: multare le Onlus nel caso in cui i migranti che accolgono si rendano responsabili di comportamenti illegali.

P.Dall.