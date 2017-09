Temporali in arrivo anche nel Parmense: allerta gialla della protezione civile

Allerta gialla della protezione civile dell’Emilia-Romagna per criticità idrogeologica e temporali. L’allerta, valida 24 ore a partire dalla mezzanotte di oggi (giovedì) riguarda i bacini emiliani orientali (Bologna, Ravenna), la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese (Ferrara, Ravenna, Bologna), i bacini emiliani centrali (Modena, Reggio, Parma) e la pianura emiliana centrale (Modena, Reggio, Parma, Bologna).

In base alle previsioni, a partire dalla serata di venerdì sono previste precipitazioni sparse su tutta la regione, ad iniziare dall’Appennino, in estensione al resto del territorio. Le precipitazioni potranno essere localmente a carattere temporalesco, di intensità anche forte, più probabile sull'Appennino centrale e aree di pianura centro-orientale.

Meteo: le previsioni comune per comune