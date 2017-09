Allerta gialla per vento nella zona appenninica dell’Emilia-Romagna. L’allerta, che parte dalla mezzanotte di oggi - sabato - ed ha validità 24 ore, riguarda la Montagna Romagnola (Forlì, Rimini), la Montagna Emiliana Orientale (Bologna), la Montagna Emiliana Centrale (Modena, Reggio, Parma), la Montagna Emiliana Occidentale (Piacenza, Parma).

Secondo il bollettino correnti sostenute sud occidentali interesseranno i crinali appenninici per domenica 17 settembre. In particolare, nelle aree interessate dall’allerta, si prevedono venti con intensità stimata oraria attorno ai 30 nodi, 55 Km/h, e raffiche anche di 40 nodi, 75 Km/h.