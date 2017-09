«Una provocazione, un paradosso, parole dettate dall'enfasi che non volevano essere una minaccia, ma incitare alla riflessione». Così Egidio Tibaldi, ex direttore del Theatro del Vicolo e candidato al consiglio comunale alle ultime elezioni, commenta il suo post - quello che pubblichiamo in foto - in una pagina facebook nella quale si stavano commentando i fatti di San Michele Tiorre. Parole così pesanti da venire rimosse dai gestori di facebook poche ore dopo che erano apparse e da suscitare l'indignazione di tanti utenti.