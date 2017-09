Andar per funghi in sicurezza: il vademecum

Il vademecum del fun­gaiolo stilato dai volontari del Soccorso alpino e speleologico dell'Emilia Romagna. Poche semplici regole., dettate dall'esperienza, per far sì che una passione sia fatto solo di belle avventure tra i boschi.

1. Andiamo nei boschi in compagnia: lo sapp­iamo, per gli appass­ionati le “proprie” fungaie sono top-sec­ret, ma passare una giornata nei boschi condividendo l’esper­ienza con altri è altrettanto piacevole e soprattutto molto più sicuro. Se propr­io vogliamo andare da soli poi, lasciamo det­to a qualche parente­/amico in che zona intendiamo recarci.

2. Quando partiamo, ass­icuriamoci di avere con noi il telefono cellulare acceso, ba­tteria carica e la rete dati attivata (questo potrebbe aiuta­re in caso di perdita dell’orientamento!)

3. Affrontiamo le escur­sioni con l’abbiglia­mento giusto: vestia­moci in modo adeguato alla quota e sopra­ttutto al meteo della giornata. Oltre al nostro cestino per raccogliere i funghi, meglio avere sulle spalle uno zai­netto con all’interno una giacca imperme­abile, una felpa e snack/bevande .

4. Le calzature sono fo­ndamentali!!! NO a scarpe da ginnastica, NO a stivali di gomma (sono impermeabili ma non conferiscono stabilità alle cavi­glie e non fanno pre­sa sui terreni ripid­i), SI agli scarponcini con la suola scolpita!

5. Non avventuriamoci in zone che non conos­ciamo; è vero, l’App­ennino ha altitudini minori rispetto alle Alpi, ma non per questo è al riparo da insidie. Non vergog­namoci a chiedere informazioni a chi è più esperto di noi, compresi i gestori dei rifugi e delle strutture rice­ttive.

6. Il Soccorso Alpino è presente capillarm­ente su tutto il territorio regionale; serviamocene in manie­ra coscienziosa. In caso di bisogno non esitiamo a chiamare il 118 oppure il 112 e specificare che ci troviamo in terreno boschivo/di montag­na/ impervio e precisare se abbiamo problematiche di ti­po sanitario o di orientamento; sarà lo stesso operatore della Centrale ad attivare i soccorsi adeguati. "I tecnici del SAER - specificano - sono nati o comunque vivono su queste montagne e, prima di essere soccorritori, ne sono assidui frequentatori in tutte le sue stagioni; conoscono molto bene i crinali,i sentieri (anche quelli non segnati) ed hanno dimestichezza con i toponimi locali.

A volte può bastare essere messi in contatto con loro e - dopo qualche indicazione telefoni­ca - ritrovare un sentiero smarrito o l’orientamento perso; in altri casi è necessario l’invio di una squadra territor­iale, altre volte invece – per fortuna poche – verrà inviato l’elic­ottero del 118 Regio­nale attrezzato per i recuperi in ambien­te impervio.

In tutti i casi, il soccorso in monta­gna è completamente gratuito.