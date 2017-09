Spaccata al bar: videopoker svuotati in un casolare

Hanno sfondato la porta e sono entrati in un bar di Basilicagoiano. È successo la scorsa notte e i ladri hanno portato via videopoker, cambia monete e il fondo cassa del bar per un valore di alcune migliaia di euro. Le macchinette sono poi state ritrovate dai carabinieri di Monticelli in un casolare abbandonato insieme a un furgone rubato nei giorni scorsi.