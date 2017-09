Schianto tra un furgone e una moto intorno alle 13.20 a Madregolo. I due mezzi sono entrati in collisione - per cause ancora in via d'accertamento - su strada Roma: il furgone stava viaggiando in direzione Parma, mentre la due ruote procedeva in senso opposto. Il motociclista è stato sbalzato a terra ed ha riportato gravi traumi. Sul posto un'ambulanza e un'automedica della Assistenza Volontaria di Collecchio.