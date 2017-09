Al via il secondo corso per badanti e caregiver: tutto esaurito

Il secondo corso per badanti e caregiver di STAFF, acronimo di Sportello Territoriale Assistenti Familiari e Formazione, è ai nastri di partenza. E anche per questa edizione si registra il tutto esaurito.

Sono infatti 30, tra aspiranti badanti e caregiver, le persone iscritte, di cui la quasi totalità di nazionalità italiana, mentre altre provengono dall’Africa subsahariana, dallo Sri Lanka e dal Magreb.

E mentre la prima edizione si è svolta a Felino, questa volta ad ospitare il percorso di formazione, che inizierà sabato 23 settembre alle 9, sarà la Sala consiliare del Comune di Langhirano (Piazza Ferrari 5), ad eccezione della lezioni che si svolgeranno il 30 settembre nella sede della Pubblica Assistenza, sempre a Langhirano.

Il corso è articolato su 6 giorni, con 14 moduli formativi per un totale di 47 ore. Durante le lezioni si approfondiranno, ad esempio, l’animazione e stimolazione cognitiva, l’igiene e la gestione dell’emergenza sanitaria, ma anche la lingua italiana e la cucina, per insegnare a preparare cibi salutari nel rispetto della tradizione gastronomica parmense. In questa edizione, poi, è stato inserito un modulo che riguarda il metodo “validation”, approccio comunicativo basato sulle emozioni per stabilire un contatto con i malati di Alzheimer.

Gli sportelli di STAFF sono stati attivati il 5 aprile scorso nei 13 comuni del Distretto Sud Est e la gestione del progetto, realizzato e finanziato da Pedemontana Sociale e Unione Montana Appennino Parma Est con il contributo di Fondazione Cariparma, è stata affidata ad ABS Assistenza, che si è aggiudicata la gara d’appalto. Lo scopo di STAFF è quello di fare incontrare domanda e offerta, attraverso la creazione di un database delle badanti che viene messo a disposizione delle famiglie. Ma per entrare nell’elenco, le assistenti devono soddisfare alcuni requisiti minimi: essere in possesso della cittadinanza italiana o, se straniere, del permesso di soggiorno, e conoscere la lingua italiana. I corsi di formazione servono proprio a “qualificare” chi non ha tali requisiti, che viene inserito nel database soltanto nel momento in cui riesce a superare i test finali, particolarmente severi.

Dal giorno di apertura degli sportelli sono oltre 86 le, e gli, assistenti familiari presenti nel database, mentre le famiglie bisognose di una badante che si sono rivolte a S.T.A.F.F. sono 70. Numeri destinati ad aumentare e che stanno decretando il successo di un progetto che prevede anche forme di assistenza innovative, come la badante di quartiere o di condominio.

Gli sportelli di STAFF sono attivi nei comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo, Langhirano e Lesignano de’ Bagni, mentre per Corniglio, Calestano, Monchio, Neviano, Palanzano e Tizzano funziona un servizio “a chiamata”.

Per informazioni su orari e indirizzi degli sportelli si può consultare il sito www.progetto-staff.it, oppure telefonare al numero 329 3023360 o inviare una mail a info@progetto-staff.it).