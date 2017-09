Trasporto di animali feriti, affidato l'incarico

Si è concluso nei giorni scorsi l’iter di affidamento dell’incarico per la raccolta e il trasporto della fauna selvatica ferita o in difficoltà nel territorio della provincia di Parma, unica provincia rimasta scoperta, a causa del mancato riscontro ai due bandi emanati in precedenza dalla Regione. Il professionista incaricato per il servizio è il dr. Giovanni Maria Pisani, veterinario di lunga esperienza nel settore che già collabora con il Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Parma. L’incarico copre il servizio fino alla fine dell’anno 2017.

A partire da ottobre la Regione aprirà un confronto con tutti i soggetti che, a livello regionale, svolgono in convenzione l’attività di trasporto e prima cura della fauna selvatica ferita, per fare il punto sui recuperi condotti e sulle criticità riscontrate nell’annata in corso. L’obiettivo è quello di impostare al meglio l’attività nel 2018, garantendo la necessaria continuità e copertura territoriale e la qualità degli interventi per quanto concerne il benessere animale.