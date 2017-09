Camion perde tubo, auto schiacciata: quattro feriti

Erano le 23,20 di ieri quando due auto si sono scontrate in viale Villetta. Un incidente in cui sono rimaste ferite tre persone, trasportate al Maggiore in condizioni di media gravità.

Bilancio ancor più pesante per uno schianto avvenuto questa mattina sulla strada del Colle di Cento Croci, in territorio di Borgotaro, per un incidente che avrebbe potuto davvero - come mostrano bene le immagini - avere conseguenze drammatiche. Proprio mentre stava incrociando un'auto che viaggiava in direzione opposta, un camion ha perso uno dei grossi tubi che stava trasportando, che è finito proprio sulla vettura, una Dacia Duster. Quattro i feriti: due con lievi traumi, due in condizioni di media gravità, soccorsi dal 118 e dai vigili del fuoco.