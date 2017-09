Fungaiolo non fa rientro a casa: ricerche da ieri sera tra Bardi e il Piacentino

Ricerche in corso dalla scorsa notte in località Passo delle Pianazze, sul confine tra le province di Piacenza e Parma, per un fungaiolo che non ha fatto rientro alla propria abitazione.

A dare l’allarme presso la questura di Piacenza sono stati i figli dell’uomo – un settantaduenne di S. Giorgio Piacentino – che non avevano visto il padre rientrare.

L’auto è stata rinvenuta esattamente a fianco del cartello stradale che separa le due province, spostata di qualche metro sul versante bardigiano e già nella sera di venerdì sono iniziate le prime perlustrazioni; ad intervenire già dalle 21.30 sono stati quindici tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Monte Orsaro di Parma e Monte Alfeo di Piacenza che hanno allestito una base mobile, insieme ai Vigili del Fuoco di Bobbio,i Carabinieri di Farini e Bardi e la Croce Azzurra di Ferriere. Le ricerche, che si sono protratte fino alle ore 2.30 di questa mattina, hanno riguardato soprattutto sentieri e strade bianche, purtroppo senza dare esito. Le perlustrazioni sono riprese stamane alle 7 con le prime luci e vedono coinvolti oltre venti tecnici del Soccorso Alpino delle due stazioni provinciali, i Vigili del Fuoco di Parma (subentrati ai colleghi piacentini), i Carabinieri di Bardi e Protezione Civile.