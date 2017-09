Ruba sul treno: inseguito e bloccato da un'altro straniero

Gli agenti della Polfer di Fidenza hanno arresto un 21enne che aveva rubato uno zaino su un treno.

E' accaduto giovedì mattina: il giovane, origine gambiana, era a bordo di un treno che fermava in città, quando ha approfittato del sonno di un altro passeggero per rubargli lo zaino che teneva sul sedile a fianco e scendere in velocità alla stazione di Fidenza. La sua azione è stata notata da un altro viaggiatore, anch’esso straniero, che è immediatamente andato all'inseguimento del ladro cercando di bloccarlo.

Ne è nata una colluttazione nel sottopassaggio, dove è intervenuta una pattuglia della polizia ferroviaria che si trovava nelle vicinanze. Il responsabile del furto è stato arrestato in flagranza per rapina impropria e la refurtiva, tra cui un tablet ed una consolle, è stata restituita al legittimo proprietario, che ha potuto tirare un respiro di sollievo: al di là del valore economico, nel tablet era stata salvata la tesi di laurea.

Sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità dell'uomo arrestato per fatti analoghi verificatisi ultimamente a bordo dei treni.