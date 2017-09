A casa coi genitori, disoccupati e spacciatori: arrestati due fratelli

Vivevano in casa con i genitori, non lavoravano ma in compenso spacciavano. Due arresti per droga a Borgotaro. Merito dei carabinieri della compagnia borgotarese che, dopo un controllo stradale in cui addosso a una persona era stata trovata una piccola quantità di marijuana, sono risaliti a due fratelli - G.M., 27 anni, e G.T., 24, italiani entrambi residenti a Borgotaro - nella cui abitazione, che dividevano con i genitori, hanno trovato quasi 50 grammi di marijuana e due grammi di hashish. I due giovani sono stati arrestati.