Lezioni di soccorso aperte a tutti e ai nuovi volontari

Al via, dal 5 ottobre, il corso 2017-2018. Per chi vuole diventare volontario ma anche per chi vuole imparare a fronteggiare le emergenze sanitarie.

Come chiamare i soccorsi e mettere in atto in modo corretto le prime manovre che possono fare la differenza tra la vita e la morte mentre si aspetta l’ambulanza. E, per chi volesse diventare volontario, l’inizio di un percorso formativo per entrare a far parte dell’AV Collecchio, Sala Baganza e Felino, che dal 1973 garantisce il servizio di emergenza/urgenza del 118 e i trasporti sanitari.

Tutto questo è possibile con il PIS 2017-2018, il corso di Primo Intervento Sanitario organizzato dall’Assistenza Volontaria che inizierà a partire da giovedì 5 ottobre, alle 20.45, nella sede dell’associazione in via Rosselli 1 a Collecchio.

Il corso, tenuto dai formatori ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) che prestano servizio in AV, prevede 13 lezioni, di cui le prime sei aperte a tutti, mentre le altre sette saranno riservate a chi vorrà diventare volontario. Le serate formative saranno inoltre aperte anche ai volontari già attivi e verranno conteggiate come ore di mantenimento per non perdere abilitazioni.

Durante le lezioni, che si svolgeranno ogni lunedì e giovedì, sempre a partire dalle 20,45, si potrà imparare a valutare correttamente un paziente, in base al tipo di emergenza sanitaria, e cosa fare in attesa dei soccorsi, comprese le tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base (BLS). Alle lezioni teoriche si affiancheranno diversi momenti di esercitazioni pratiche.

Per gli aspiranti volontari il corso sarà diviso in due parti. Durante la prima, della durata di 40 ore, impareranno a utilizzare le barelle e tutti i presidi a bordo delle ambulanze per il trasporto delle persone inferme.

Terminata la prima parte, gli aspiranti soccorritori inizieranno un percorso di affiancamento sui servizi ordinari (trasporto di dializzati o persone che necessitano dell’ambulanza per visite, esami e terapie), dove potranno mettere in pratica le nozioni imparate durante il corso e le manovre di mobilizzazione dei pazienti con l’aiuto dei volontari più esperti.

Passate le faste natalizie inizierà la seconda parte del corso (60 ore), in cui si affronterà il trauma, argomento vasto che necessita di diversi momenti formativi, teorici e soprattutto pratici, per familiarizzare con i presidi ed i protocolli operativi. Ricordiamo che nessun aspirante volontario sarà obbligato a partecipare a questa seconda parte, ma soltanto coloro che saranno interessati a prestare servizio come soccorritori urgenze del 118. Anche in questo caso, una volta terminate le lezioni, inizierà un periodo di addestramento.

Ci sono persone che pensano di non poter entrare in Assistenza perché spaventate dall’idea di trovarsi ad affrontare situazioni difficili, ma i due terzi degli oltre 7.000 servizi annuali riguardano i trasporti ordinari. Questo per dire che si può sempre essere utili.

Il calendario delle lezioni (in blu quelle aperte a tutti)

Giovedì 5 ottobre – ore 20.45

Presentazione del corso (NON valida per ore di mantenimento)

Lunedì 9 ottobre – ore 20.45

Storia di ANPAS e sistema 118/112

Giovedì 12 ottobre – ore 20.45

Metodo valutazione paziente

Lunedì 16 ottobre – ore 20.45

Principali patologie internistiche e casi clinici

Giovedì 19 ottobre – ore 20.45

Principali patologie traumatiche e casi clinici

Lunedì 23 ottobre – ore 20.45

Basic Life Support (BLS)

Lunedì 6 novembre – ore 20.45

Comunicazioni Radio

Lunedì 13 novembre – ore 20.45

La sicurezza sul luogo di lavoro dlg 81/2008

Giovedì 16 novembre – ore 20.45

La sicurezza dei soccorritori durante i servizi ordinari e i servizi urgenza

Lunedì 20 novembre – ore 20.45

Il centralino e la gestione dei documenti e dei servizi (serata di ripasso consigliata a tutti i centralinisti)

Giovedì 23 novembre – ore 20.45

Medicina Legale

Lunedì 27 novembre – ore 20.45

Capacità relazionali

Giovedì 30 novembre – ore 20.45

Basic Life Support Defibrillation (BLSD)