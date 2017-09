Un uomo è rimasto ferito per una caduta da un paio di metri d'altezza mentre era al lavoro in un'azienda in località Pavarana, nel comune di San Secondo. Subito è scattata la chiamata al 118 e sul posto sono arrivate un'ambulanza e l'elisoccorso che si è alzato in volo dal Maggiore. Trasportato all'ospedale, l'uomo è in condizioni di media gravità.