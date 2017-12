Eliambulanza no-stop all’ospedale di Borgotaro

L’Ospedale Santa Maria di Borgotaro da oggi dispone di un’elisuperficie operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’autorizzazione di ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – rilasciata nei giorni scorsi riconosce, dopo aver eseguito appositi test, l’idoneità dell’elisuperficie della struttura dell’AUSL ad atterraggi e decolli anche nelle ore notturne. Si qualifica così ulteriormente il Servizio di emergenza/urgenza 118 a disposizione dei cittadini, soprattutto nelle zone più decentrate e di difficile accesso, come quelle montane. La Centrale Operativa 118 può infatti contare su un ulteriore mezzo per i trasferimenti dei pazienti tra Ospedali, anche di notte. A bordo dell’elicottero, oltre al pilota e al malato, viaggiano il medico anestesista-rianimatore e due infermieri. L’attivazione dell’elisoccorso nelle ore notturne all’Ospedale Santa Maria è parte del più ampio progetto della Regione Emilia-Romagna, presentato dall’Assessore Politiche per la Salute Sergio Venturi nei mesi scorsi, e che prevede l’avvio di questo servizio in 17 elisuperifci da Piacenza alla Romagna, con un investimento complessivo di 1 milione e 400mila euro.