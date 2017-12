Vetroghiaccio e rami rotti: Massese bloccata nel Tizzanese

Risveglio difficile sulle Massese tra Ranzano e Lagrimone, nel Tizzanese: a causa della presenza di vetroghiaccio e di diverse piante e rami caduti in strada la provinciale è stata praticamente interrotta e anche il mezzo dei vigili del fuoco non è riuscito ad arrivare sul posto. sono la lavoro i tecnici comunali. Sono segnalate diverse auto slittate, con difficile rimozione.

Piove vetroghiaccio anche in altre zone del Parmense, dalla Valbaganza alla Valparma. Impossibile per alcuni lavoratori raggiungere il posto di lavoro. Proprio per questo motivo questa mattina resterà chiusa a Langhirano la Biblioteca Emma Agnetti Bizzi.

E’ ancora interrotto anche il traffico ferroviario fra Pontremoli e Fornovo, sulla linea Parma - La Spezia, dove i treni vengono sostituiti con autobus.

A Berceto, a causa del ghiaccio, un treno è rimasto bloccato dalle 19 di ieri a questa mattina alle 7. La Protezione Civile e i volontari della Croce Rossa hanno portato viveri, bevande e portato conforto ai passeggeri. Gli esercenti di Ghiare hanno tenuto aperto tutta la notte e sono rimasti a disposizione. Frequenti le interruzioni di energia elettrica per vetroghiaccio e vento, diversi tratti di strade provinciali impercorribili per cauta piante. Bloccato sulla strada di Gropposangiovanni per cauta piante anche il vicesindaco Ciriaco, che stava tentando di liberare la strada.