Raggiunti gli 11 metri d'acqua: e alle 11 è stato chiuso il ponte sull'Enza a Sorbolo. Il rischio chiusura era stato annunciato in mattinata dal sindaco Nicola Cesari nel momento in cui erano stati superati i 10 metri. Le piogge che continuano a scendere in Appennino e le temperature - attorno ai 7 gradi - che hanno favorito lo scioglimento della neve hanno fatto innalzare il livello del fiume.

Col passare delle ore la situazione non è migliorata, anzi: secondo i rilevamenti, la piena potrebbe raggiungere livelli prossimi a quelli storici ma soprattutto dovrebbe essere caratterizzata da una lunga durata. Allerta almeno fino a domani.

La situazione viene costantemente monitorata, ed è in corso la riunione di coordinamento tra il Servizio Viabilità della provincia e il Comune di Sorbolo.

Ma a preoccupare è anche il torrente Baganza, in particolare nel tratto bercetese, come conferma il sindaco Luigi Lucchi.

L'Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e protezione civile, ha emesso un'allerta rossa (numero 137/2017), valida dalle 12 di oggi, lunedì 11 dicembre fino alle 12 di domani, per criticità idrogeologica per i territori di Felino e Sala Baganza.

Si prevedono tra i 70 e i 200 millimetri di pioggia nelle prossime 24 ore.

La chiusura del ponte sull'Enza - che si preannuncia dunque lunga - rende ancora più complicata la vita dei pendolari che si trovano da mesi alle prese con la chiusura del ponte sul Po a Casalmaggiore.

Sul posto sono intervenuti polizia municipale e i volontari della Protezione civile per deviare il traffico. Il ponte potrà essere riaperto non appena il livello rientra sotto gli undici metri. A monte si registra un calo, che andrà a influire pure a valle. Al momento il problema maggiore resta quello del traffico, visto che proprio sull'ex Statale 62 della Cisa e sul ponte di Sorbolo si riversa gran parte del traffico che arriva da Colorno e Casalmaggiore, dove il ponte del Po è chiuso da settembre per inagibilità strutturale.

Per spostarsi tra le due province è possibile deviare verso la via Emilia.

(foto d'archivio)

I percorsi alternativi

COME ANDARE OLTR’ENZA

Da Parma verso Brescello, per poi raggiungere eventualmente il ponte sul Po di Boretto e Viadana, un primo percorso per i mezzi leggeri è quello che prevede di passare dal ponte sull’Enza di Coenzo che, per chi parte da Parma città, può essere raggiunto transitando sulla Sp72 Parma-Mezzani, prolungamento di via Burla, o transitando sulla provinciale 62r della Cisa, passando dal centro abitato di Sorbolo. Conviene invece percorrere la via Emilia sino a Sant’Ilario per poi raggiungere Poviglio e da lì la Cispadana per chi è diretto verso la zona orientale della Bassa reggiana. C’è anche l’opzione autostrada con l’uscita al casello Terre di Canossa, idonea soprattutto per i mezzi pesanti che, se autorizzati alla circolazione, dovrebbero comunque essere pochi in un giorno festivo.

DALLA BASSA VERSO PARMA

Percorso inverso dalla Bassa reggiana verso Parma. È possibile percorrere la provinciale 62r della Cisa sino alla rotatoria che precede il passaggio a livello a Sorbolo Levante. Da quel punto è necessario seguire le indicazioni per Gattatico, Campegine e Sant’Ilario in modo da raggiungere la via Emilia tramite la quale dirigersi verso Parma. Per chi arriva dalla Bassa cremonese e mantovana è altresì possibile, una volta raggiunta Boretto, spostarsi in direzione di Brescello e, tramite l’argine maestro del fiume Po, raggiungere il ponte di Coenzo e da lì Parma e il Parmense, soprattutto se si è diretti verso Mezzani, Colorno o in generale l’area ovest della nostra provincia.