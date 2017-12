Raggiunti gli 11 metri d'acqua: chiuso il ponte sull'Enza

Raggiunti gli 11 metri d'acqua: e alle 11 è stato chiuso il ponte sull'Enza a Sorbolo. Il rischio chiusura era stato annunciato in mattinata dal sindaco Nicola Cesari nel momento in cui erano stati superati i 10 metri. Le piogge che continuano a scendere in Appennino e le temperature - attorno ai 7 gradi - che hanno favorito lo scioglimento della neve hanno fatto innalzare il livello del fiume.

La chiusura del ponte rende ancora più complicata la vita dei pendolari che si trovano da mesi alle prese con la chiusura del ponte sul Po a Casalmaggiore.

Sul posto sono intervenuti polizia municipale e i volontari della Protezione civile per deviare il traffico. Il ponte potrà essere riaperto non appena il livello rientra sotto gli undici metri. A monte si registra un calo, che andrà a influire pure a valle. Al momento il problema maggiore resta quello del traffico, visto che proprio sull'ex Statale 62 della Cisa e sul ponte di Sorbolo si riversa gran parte del traffico che arriva da Colorno e Casalmaggiore, dove il ponte del Po è chiuso da settembre per inagibilità strutturale.

Per spostarsi tra le due province è possibile deviare verso la via Emilia.

(foto d'archivio)

I percorsi alternativi

COME ANDARE OLTR’ENZA

Da Parma verso Brescello, per poi raggiungere eventualmente il ponte sul Po di Boretto e Viadana, un primo percorso per i mezzi leggeri è quello che prevede di passare dal ponte sull’Enza di Coenzo che, per chi parte da Parma città, può essere raggiunto transitando sulla Sp72 Parma-Mezzani, prolungamento di via Burla, o transitando sulla provinciale 62r della Cisa, passando dal centro abitato di Sorbolo. Conviene invece percorrere la via Emilia sino a Sant’Ilario per poi raggiungere Poviglio e da lì la Cispadana per chi è diretto verso la zona orientale della Bassa reggiana. C’è anche l’opzione autostrada con l’uscita al casello Terre di Canossa, idonea soprattutto per i mezzi pesanti che, se autorizzati alla circolazione, dovrebbero comunque essere pochi in un giorno festivo.

DALLA BASSA VERSO PARMA

Percorso inverso dalla Bassa reggiana verso Parma. È possibile percorrere la provinciale 62r della Cisa sino alla rotatoria che precede il passaggio a livello a Sorbolo Levante. Da quel punto è necessario seguire le indicazioni per Gattatico, Campegine e Sant’Ilario in modo da raggiungere la via Emilia tramite la quale dirigersi verso Parma. Per chi arriva dalla Bassa cremonese e mantovana è altresì possibile, una volta raggiunta Boretto, spostarsi in direzione di Brescello e, tramite l’argine maestro del fiume Po, raggiungere il ponte di Coenzo e da lì Parma e il Parmense, soprattutto se si è diretti verso Mezzani, Colorno o in generale l’area ovest della nostra provincia.