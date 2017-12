Superati i 10 metri d'acqua: il ponte sull'Enza a rischio chiusura

E' a rischio chiusura il ponte sull'Enza a Sorbolo. Lo comunica il sindaco Nicola Cesari, che ha annunciato il superamento dei 10 metri d'acqua. Il provvedimento di chiusura scatta al raggiungimento degli 11 metri e se continuerà a piovere in Appennino e se le temperature - attorno ai 7 gradi - continueranno a favorire lo scioglimento della neve, è possibile che la soglia venga superata già tra il mezzogiorno e le 17.

La chiusura del ponte renderebbe ancora più complicata la vita dei pendolari che si trovano da mesi alle prese con la chiusura del ponte sul Po a Casalmaggiore.

Gli eventuali percorsi alternativi

COME ANDARE OLTR’ENZA

Da Parma verso Brescello, per poi raggiungere eventualmente il ponte sul Po di Boretto e Viadana, un primo percorso per i mezzi leggeri è quello che prevede di passare dal ponte sull’Enza di Coenzo che, per chi parte da Parma città, può essere raggiunto transitando sulla Sp72 Parma-Mezzani, prolungamento di via Burla, o transitando sulla provinciale 62r della Cisa, passando dal centro abitato di Sorbolo. Conviene invece percorrere la via Emilia sino a Sant’Ilario per poi raggiungere Poviglio e da lì la Cispadana per chi è diretto verso la zona orientale della Bassa reggiana. C’è anche l’opzione autostrada con l’uscita al casello Terre di Canossa, idonea soprattutto per i mezzi pesanti che, se autorizzati alla circolazione, dovrebbero comunque essere pochi in un giorno festivo.

DALLA BASSA VERSO PARMA

Percorso inverso dalla Bassa reggiana verso Parma. È possibile percorrere la provinciale 62r della Cisa sino alla rotatoria che precede il passaggio a livello a Sorbolo Levante. Da quel punto è necessario seguire le indicazioni per Gattatico, Campegine e Sant’Ilario in modo da raggiungere la via Emilia tramite la quale dirigersi verso Parma. Per chi arriva dalla Bassa cremonese e mantovana è altresì possibile, una volta raggiunta Boretto, spostarsi in direzione di Brescello e, tramite l’argine maestro del fiume Po, raggiungere il ponte di Coenzo e da lì Parma e il Parmense, soprattutto se si è diretti verso Mezzani, Colorno o in generale l’area ovest della nostra provincia.