Pericolo vetroghiaccio: ecco le scuole che resteranno chiuse

Non migliorano le condizioni meteorologiche in Appennino. Resta il pericolo vetroghiaccio e le previsioni parlano di vento forte e pioggia e la decisione di alcuni sindaci è stata quella di firmare un'ordinanza di chiusura delle scuole. La situazione di molte strade di montagna è tale che - tra scivolosità dell'asfalto, piante cadute e irraggiungibilità di alcune frazioni - resta molto rischioso mettersi in viaggio, in particolare di prima mattina. Domani - martedì - resteranno chiusi i plessi di Borgotaro, Albareto, Bedonia, Compiano e Tornolo.

L'Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e protezione civile, ha inoltre emesso un'allerta rossa valida dalle 12 di oggi, lunedì, fino alle 12 di domani, per criticità idrogeologica per i territori di Felino e Sala Baganza.

Si prevedono tra i 70 e i 200 millimetri di pioggia nelle prossime 24 ore.