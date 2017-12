Pedone investito sulla tangenziale a Sanguigna: è in Rianimazione

Pauroso incidente questa mattina, intorno alle 7.10 sulla tangenziale a Sanguigna di Colorno. Un giovane che era a piedi è stato travolto da un'auto ed è stato trasportato dalla Pubblica di Colorno in gravissime condizioni al Maggiore. Il ragazzo è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Ancora in via d'accertamento la dinamica dell'incidente.