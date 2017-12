Il livello delle acque inizia lentamente a scendere

Alle 12 il livello delle acque di fiumi e torrenti che transitano nel parmense si sta lentamente abbassando. Accade per il Baganza, il Taro e l'Enza e accade anche per la Parma a Colorno, anche se in misura più ridotta, ossia di 3-4 centimetri.

La situazione alle 10

In queste ore a Colorno sta arrivando l’onda di piena che è passata in città nella notte, tra l’una e le quattro. I dati degli idrometri di Ponte Nuovo (per quel che riguarda il Baganza) e di ponte Verdi (per quel che riguarda la Parma), mostrano a quell’ora il superamento della soglia rossa, il livello 3 di attenzione, quello che indica piene significative. A Colorno la soglia rossa del livello idrometrico è stata superata attorno alle 4 di mattina e da allora i livello della Parma ha continuato a salire senza sosta (nell’immagine il grafico dell’Arpae). Alle 9 il livello idrometrico indicava 9,37 metri.

Per quel che riguarda l’Enza i problemi erano iniziati già ieri: l’idrometro di Sorbolo è da quasi ventiquattr’ore sopra gli undici metri. E qualche lieve miglioramento si sta vedendo solo dall’alba di oggi nei rilevamenti effettuati alla cassa di espansione nella zona di Montechiarugolo.

Per quel che riguarda il Taro invece la punta massima al Ponte di San Secondo si è raggiunta alle 6 di stamattina quando il livello idrometrico è arrivato a 14,58. Ma la situazione dovrebbe andare migliorando con il passare delle ore perché a monte il livello è già sensibilmente sceso sotto le soglie di attenzione.