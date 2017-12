Emergenza elettricità: tante frazioni isolate nel parmense

La piena nella Bassa, le frazioni isolate - senza luce e senza telefono - in diverse zone di Appennino e Pedemontana. Il ghiaccio sui tralicci e le difficoltà sulle strade hanno rallentato il lavoro dei tecnici.

Roccalanzona e Santa Lucia sono senza energia elettrica da ormai diverse ore. I tecnici Enel stanno continuando a lavorare. Nel frattempo Polizia Municipale e Croce Rossa stanno facendo un sopralluogo per verificare situazioni particolarmente critiche (anziani e bambini).

Segnalazioni arrivano anche dal Calestanese, dal Bercetese, e dalla Val Toccana: "e oltre ad essa, altre zone limitrofe che ricevono il servizio dalla stessa linea (ad esempio, una parte di Antesica nel comune di Langhirano) - scrive un lettore -. Ormai gli abitanti di queste zone devono sperare che l'effetto serra annulli le precipitazioni, Perché appena se ne verificano, è sempre la stessa storia. Salta la corrente anche per svariate ore, o addirittura intere giornate, se non per pochi attimi. Che vergogna..."

Per quanto riguarda Corniglio, ancora isolata la frazione di Agrimonte. Agna , Ballone, TreCoste , Villula , Rividulano e Carzago dovrebbero veder ripartire le utenze nel primo pomeriggio.