Esondazioni e black-out: è derby di solidarietà tra Parma e Reggio

Il torrente Parma a Colorno, l'Enza a Lentigione (e Sorbolo). Esondazioni, danni, disagi e tanta paura uniscono Parma e Reggio. Il campo di calcio divide da anni tra sfottò e arlia, ma davanti a queste cose non resta che restare uniti e gridare "Fora Parma" e anche "Forza Reggio". L'iniziativa, con una foto emblematica, arriva dal gruppo di Facebook, Parma-Reggiana #maistatastoria: coppe, vittorie, derby ad alta tensione ora non ci sono, resta la voglia di rinascita e di sistemare le cose. Con tanta speranza e solidarietà. E se la pianura fronteggia i danni dell'acqua, la montagna parmense, come quella reggiana, aggiungiamo noi, si trovano senza luce da ore: 8.000 quelli nel nostro versante, 2.000 di quello oltr'Enza.