"Chi vuole ospitare sfollati di Lentigione?": Sorbolo e Mezzani aprono uno sportello

E dopo la paura condivisa e i destini differenti, scatta la gara di solidarietà. Le amministrazioni comunali di Mezzani e Sorbolo, dopo essersi consultate con i Commissari di Brescello Di Matteo e Riolo, invitano le rispettive popolazioni a dare un aiuto ai cittadini di Lentigione, colpiti dall’alluvione del 12 dicembre.

"Abbiamo allestito uno sportello di solidarietà presso il Centro servizi comunale in via al Donatore n. 2 - fa sapere il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari - dove, chi ne ha la possibilità, potrà dare il proprio nominativo per ospitare i cittadini in difficoltà di Lentigione, presso le proprie abitazioni o presso immobili inutilizzati di cui abbiano disponibilità. E’ possibile contattare la sig.ra Roberta Conti rivolgendosi direttamente al Centro servizi in via Al donatore, 2 o telefonando al n. 0521/669611".