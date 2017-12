Un uomo di 70 anni e una donna di 66 sono rimasti intossicati nella notte a Lentigione di Brescello, paese del Reggiano colpito dall’alluvione di martedì scorso. Da quanto si apprende, sarebbe stato il malfunzionamento di un generatore di corrente utilizzato in una delle abitazioni lambite dalle acque dopo l’esondazione dell’Enza, in via Stradone, a saturare l’aria di gas tossici.

I due intossicati sono stati soccorsi dal 118 e dai vigili del fuoco intorno alle 3 di notte e portati a Fidenza per un trattamento nella camera iperbarica, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.