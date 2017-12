Frontale sulla provinciale per Medesano: due feriti, uno è grave

Uno schianto frontale tra due auto all'alba. E' successo poco prima delle 6 sulla provinciale per Medesano. Subito sono scattate le richieste di soccorso per i due conducenti feriti e sul posto sono arrivati i mezzi della Croce Rossa di Medesano. Uno dei feriti è stato trasportato al Maggiore in gravi condizioni. Meno preoccupanti i traumi riportati dal secondo conducente. In corso di accertamento le cause dell'incidente.