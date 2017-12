Frontale tra due auto tra Salso e Fidenza: tre feriti, uno è grave

Schianto frontale intorno alle 9 tra via Parma e la provinciale che collega Salso a Fidenza, alla curva Micheli, tristemente nota come teatro di diversi gravi incidenti. Due auto sono entrate in collisione e ci sono tre persone ferite. Sul posto sono arrivate le ambulanze di Fidenza e Salso e l'elisoccorso decollato dal Maggiore. Dei tre feriti - un giovane e due anziani - uno è in gravi condizioni.