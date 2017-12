Stufe a legna, boom in Val Taro

Cambiano i sistemi di riscaldamento in Val Taro. Forse per la complicità di una reiterata crisi, o più semplicemente dalla riscoperta di un combustibile da sempre utilizzato dall’uomo: la legna. Nella collina e nella montagna della Valtaro, in questi ultimi cinque anni, sono sempre più le famiglie, le associazioni e i pubblici esercizi, che hanno scelto di riscaldare le case con le stufe a legna, approfittando anche di incentivi. La vendita di legna nei paesi e nelle frazioni decentrate dell’appennino Parmense è praticamente raddoppiata. I consumi variano da casa a casa e dalla possibilità di combinare differenti tipi di alimentazione, a seconda dei periodi dell’anno. Una caldaia a legna, infatti, richiede più ricariche nel corso della giornata, che dipendono, naturalmente, dalla stagione e dal volume da riscaldare. Per questa ragione, quando la casa è disabitata, anche per alcuni giorni, per tenerla riscaldata sono necessari altri tipi di carburanti per alimentare le caldaie. E il Gpl è quello preferito dalle utenze, commutabile all’alimentazione a legna, con modifiche all’impianto di riscaldamento. Per le famiglie il consumo annuo è variabile: si passa mediamente dai circa settanta quintali agli oltre 200. L’utilizzo della legna per riscaldarsi, spiegano alcune persone che hanno installato le nuove caldaie a legna, «è dovuto principalmente ai costi dei carburanti derivati del petrolio e alla mancanza di una rete di gas metano che abbatterebbe notevolmente le bollette». Si tratta, quindi, di una scelta adottata dalle famiglie che vivono nei paesi o in nuclei di case sparse, dove i boschi sono poco distanti per il loro sfruttamento, anche a conduzione famigliare. I risparmi generati dall’utilizzo della stufa a legna, incluso l’utilizzo del pellet, sono, anche in questo caso variabili, ma stando alle persone intervistate, è almeno del 30% che sale, per alcuni, al 50% rispetto al costo dei carburanti derivati dal petrolio. «In questi ultimi anni stiamo assistendo a una ripresa delle attività forestali della legna da ardere, spiega il colonnello Pier Luigi Fedele, comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Parma, in passato molto sfruttata nell’Appennino Parmense, e non solo, spesso utilizzata al di sopra delle reali potenzialità, come ricordano le immagini, ormai sfocate e ingiallite, di foto scattate un secolo fa. Ma la ripresa dello sfruttamento del bosco, regolamentato e normato, non deve incidere sulla sicurezza o innescare il rischio idrogeologico. La tutela dei versanti e la difesa del territorio non rappresenta l’unico rischio per lo sfruttamento dei boschi. Occorre infatti considerare – conclude Fedele – gli aspetti turistici, l’alimentazione delle sorgenti, la biodiversità degli animali e dei vegetali. Misure che saranno rese note nel nuovo testo che regolerà l’uso del bosco, attualmente in fase di discussione dal Consiglio dei Ministri».

C'era una volta

Il legname accatastato diventava carbone

Il «vulcano» di legna, frasche e fango fumava dalle radure da ottobre a marzo. La carbonaia esigeva professionalità, esperienza e, oltre alla legna, gli attrezzi del mestiere: la scure, l’accetta, il badile, la sega, la forca. Per due o tre giorni, i nuclei famigliari lavoravano assiduamente per predisporre la carbonaia, non prima di aver costruito la caratteristica capanna del carbonaio, situata a qualche decina di metri dallo spiazzo. Per la produzione del carbone si usavano vari tipi di legnami della nostra collina e della montagna: quelli preferiti erano la quercia e il castagno, per durata e resa. Oggi la lunga tradizione di produrre carbone dalla legna è tramontata con l’avvento della tecnologia. Le tecniche sono mostrate in qualche rara rievocazione, come la «Carbunéra» di Bore, svolta qualche anno fa con la partecipazione di esperti carbonai, ideata da Gaetano Ferrari. La tecnica utilizzata sulle montagne del parmense non era molto diversa da quella utilizzata in altre parte d’Italia. Si scavava una buca nel terreno e si piantavano tre lunghi legni, circondati da anelli di frasche che delimitavano il «camino». Si aggiungeva legname di varie misure per dare forma alla carbonaia, con la caratteristica forma di cupola, delimitata alla base da un muretto a secco. Fra un legno e l’altro si lasciavano delle fessure per fare entrare l’aria, coperti da ramoscelli secchi. Il tutto veniva poi ricoperto con terra umida per isolarla dall’esterno. A quel punto si procedeva all’accensione della carbonaia con dei tizzoni con la «bocca» che rimaneva chiusa a intervalli di due o tre ore. La trasformazione in carbone riguardava, inizialmente, la legna situata in alto e, via via, quella in basso. A operazioni concluse, il carbone veniva messo nei sacchi per essere commercializzato.